(CercleFinance.com) - ADP décroche de -8,5% vers 105,3E, ouvrant un gros 'gap' sous 114,1E, pulvérisant le palier des soutien des 108,3E pour effacer tous ses gains depuis le 1er novembre.

Le prochain support n'est autre que le plancher annuel des 101,40E du 20 octobre dernier.





