ADP : dans le rouge avec une dégradation de broker

(CercleFinance.com) - Aéroports de Paris (ADP) recule de 1% sur fond d'une dégradation de conseil chez Stifel à 'vente', avec un objectif de cours de 75 euros, dans le sillage d'une réduction de 48% de son estimation d'EBITDA 2021 pour l'opérateur aéroportuaire. Il déclare 'appliquer davantage de prudence à la reprise du trafic étant donnés les nouveaux confinements en Europe et la lenteur de la vaccination, en particulier en France' : pour 2021, il attend un trafic inférieur d'environ 50% aux niveaux d'avant crise. Le broker s'attend aussi à une augmentation du ratio dette nette sur EBITDA à plus de huit fois à horizon 2022, le conduisant à anticiper une baisse du taux de redistribution à 30% des profits nets (au lieu de 60%) lorsque les paiements de dividendes reprendront.

