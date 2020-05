Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client ADP : confirme la reprise des vols à Orly le 26 juin Cercle Finance • 28/05/2020 à 18:33









(CercleFinance.com) - Le Groupe annonce la reprise des vols commerciaux de passagers à l'aéroport de Paris-Orly dès le vendredi 26 juin 2020. Ces vols étaient suspendus depuis le 31 mars 2020. Les opérations débuteront par le secteur Orly 3. ' La réouverture effective est conditionnée à la levée des principales restrictions, d'ici à la mi-juin, en particulier de celles qui limitent la capacité des compagnies aériennes à voler au sein de l'espace Schengen ' indique le groupe. ' Toutes les précautions sont prises par Paris Aéroport, en lien avec les compagnies aériennes, pour que les gestes barrières et la distanciation physique soient respectés tout au long du parcours du passager ' rajoute ADP.

Valeurs associées ADP Euronext Paris -1.85%