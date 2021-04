Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client ADP : chiffre d'affaires meilleur que prévu au 1er trimestre Cercle Finance • 28/04/2021 à 09:16









(CercleFinance.com) - Aéroports de Paris a fait état mercredi d'un chiffre d'affaires meilleur que prévu pour le premier trimestre et maintenu dans la foulée ses perspectives. A 474 millions d'euros, le chiffre d'affaires consolidé ressort en baisse de 48% sur les trois premiers mois de l'année, un recul que l'opérateur aéroportuaire explique par l'impact de la pandémie de Covid-19 sur ses activités aéronautiques et commerciales. Cette performance dépasse néanmoins le consensus des analystes, qui s'était établi à 437 millions d'euros. Déjà publié, le trafic du s'inscrit en baisse de 60,2% par rapport au premier trimestre 2020, à 24,9 millions de passagers, ce qui représente un-tier du niveau du trafic groupe au 1er trimestre 2019. Le trafic à Paris Aéroport, le périmètre qui regroupe les plateformes de Paris-Charles de Gaulle et Paris-Orly a chuté à lui seul de 75% Dans son communiqué, ADP dit néanmoins confirmer ses hypothèses de trafic et ses prévisions et anticiper un retour au niveau de trafic de 2019 à Paris entre 2024 et 2027. L'action ADP progressait de plus de 1% mercredi matin à la suite de cette publication.

Valeurs associées ADP Euronext Paris +2.02%