Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client ADP: chiffre d'affaires en hausse de 78,9 % à 848 ME information fournie par Cercle Finance • 27/04/2022 à 10:03









(CercleFinance.com) - ADP publie aujourd'hui ses résultats pour le premier trimestre 2022. Le chiffre d'affaires consolidé du Groupe ADP est en hausse de + 78,9 %, à 848 millions d'euros.



Les activités aéronautiques sont en hausse de + 80,4 %, à 322 millions d'euros, du fait de la hausse du trafic à Paris (+ 211,8 %).



Les commerces et services sont en hausse de + 99,8 %, à 270 millions d'euros, en lien également avec la reprise du trafic. L'immobilier est en hausse de + 2,9 %, à 85 millions d'euros.



L'international et développements aéroportuaires est en hausse de + 132,4 %, à 205 millions d'euros.



' La reprise du trafic aérien s'est confirmée et s'est même accélérée au mois de mars, le trafic total du Groupe atteignant le mois dernier 72,4 % du trafic de 2019, conformément à nos hypothèses pour 2022. Sous l'effet de cette reprise, le groupe enregistre un chiffre d'affaires en hausse de + 78,9 % par rapport à la même période en 2021 ', commente Augustin de Romanet, Président-directeur général d'ADP.



' Pour les trois années à venir, notre ambition est de construire le socle d'un nouveau modèle aéroportuaire orienté vers la durabilité et la performance, en phase avec les attentes sociétales et environnementales ', ajoute-t-il.







Valeurs associées ADP Euronext Paris -1.65%