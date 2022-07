Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client ADP: bénéfice de 160 ME au 1er semestre 2022 information fournie par Cercle Finance • 28/07/2022 à 18:07









(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires consolidé s'établit à 2 006 millions d'euros au 1er semestre 2022, en croissance de +102,7 % par rapport à la même période en 2021.



Le niveau de trafic passagers du groupe est en hausse de + 134,4 % par rapport au 1er semestre de l'année 2021, à 118,2 millions de passagers, soit 71,9 % du niveau du trafic groupe sur la même période en 2019.



Au cours du 1er semestre 2022, l'EBITDA consolidé du groupe s'élève à 702 millions d'euros, en hausse de 547 millions d'euros. Le résultat net ressort à 167 millions d'euros, en hausse de 355 millions d'euros par rapport au 1er semestre 2021.



Le résultat net part du Groupe s'inscrit en hausse de 332 millions d'euros par rapport au 1er semestre 2021, à 160 millions d'euros.



Le groupe vise désormais pour 2022 un trafic entre 74 et 84 % du niveau de 2019 (contre 70 à 80 % de 2019 précédemment). Il réhausse également de 2 points la fourchette cible de marge d'EBITDA pour 2022 et pour 2023, soit désormais 32 % à 37 % du chiffre d'affaires.





