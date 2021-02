Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client ADP : baisse de -67,1% du trafic en janvier 2021 Cercle Finance • 16/02/2021 à 17:54









(CercleFinance.com) - Le trafic total du Groupe ADP a diminué de -67,1 % sur le mois de janvier 2021 par rapport à janvier 2020 avec 8,5 millions de passagers accueillis dans l'ensemble du réseau d'aéroports gérés. Il représente 33,5 % du niveau du trafic groupe de l'année 2019. Hors l'effet périmètre favorable de l'intégration des aéroports de GMR Airports, qui ne figuraient pas dans le groupe en janvier 2020, la baisse du trafic groupe serait de -74,5 %. En janvier 2021, pour Paris Aéroport seul, le trafic est en baisse de 73,5 % avec 2,1 millions de passagers accueillis. Paris-Charles de Gaulle a accueilli 1,2 millions de passagers en janvier 2021 (- 78,3 %) et Paris Orly 0,9 millions passagers (- 62,1 %).

Valeurs associées ADP Euronext Paris -0.60%