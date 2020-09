Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client ADP : baisse de 64,9% du trafic en août 2020 Cercle Finance • 16/09/2020 à 17:50









(CercleFinance.com) - Le trafic total du Groupe ADP est en baisse de 64,9 % en août 2020, par rapport au mois d'août 2019 avec 9,0 millions de passagers accueillis dans l'ensemble du réseau d'aéroports gérés. Pour Paris Aéroport seul, le trafic est en baisse de 68,8 % par rapport au mois d'août 2019 avec 3,2 millions de passagers accueillis. Sur les mois de juillet et d'août, le trafic dans les aéroports parisiens a atteint 5,7 millions de passagers, contre 20,9 millions l'an dernier sur la même période. À Paris-Charles de Gaulle, seuls les terminaux 2E, 2F et 2AC sont actuellement ouverts.

Valeurs associées ADP Euronext Paris +0.75%