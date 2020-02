Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client ADP : avis de l'ART sur le coût moyen pondéré du capital Cercle Finance • 28/02/2020 à 07:51









(CercleFinance.com) - Le Groupe ADP fait part de l'avis sur le coût moyen pondéré du capital (CMPC) publié par l'Autorité de régulation des transports (ART) le 27 février dans le cadre de l'élaboration du prochain contrat de régulation économique (CRE) pour la période 2021-2025. Cet avis retient une fourchette de CMPC pour le périmètre régulé comprise entre 2 et 4,1%, en deçà de l'hypothèse du CMPC de 5,6% figurant dans le dossier public de consultation du CRE publié le 2 avril 2019. Affirmant qu'il 'ne partage ni la méthode, ni les hypothèses, ni les conclusions retenues par l'ART dans son appréciation du CMPC', l'opérateur aéroportuaire 'se réserve la possibilité de faire valoir ses positions par tous moyens'.

Valeurs associées ADP Euronext Paris -6.56%