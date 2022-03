Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client ADP: attention au double-top moyen terme sous 140E information fournie par Cercle Finance • 29/03/2022 à 17:44









(CercleFinance.com) - ADP enchaine les hausses: attention au double-top moyen terme sous 140E.

Cette zone de cours correspond à l'ex-support des 136E de fin septembre 2017.

Le prochain objectif pourrait se situer vers 141,6E, l'ex-gap du 27/02/2021 et le suivant à 150E (plancher du 7 juin au 21/08/2019).





Valeurs associées ADP Euronext Paris +2.16%