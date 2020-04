Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client ADP : assemblée générale à huis clos Cercle Finance • 20/04/2020 à 09:37









(CercleFinance.com) - Aéroports de Paris (ADP) annonce qu'en raison des mesures adoptées en vue de lutter contre la propagation du coronavirus, son conseil d'administration a décidé la tenue de l'assemblée générale du 12 mai, à huis clos, hors la présence physique de ses actionnaires. Les actionnaires sont invités à voter par correspondance, donner pouvoir au président de l'assemblée ou à personne dénommée, par voie postale ou par voie électronique, préalablement à l'assemblée. La possibilité de voter par Internet prendra fin le 11 mai à 15 heures.

