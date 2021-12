Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client ADP : appel d'offres remporté pour l'aéroport d'Antalya information fournie par Cercle Finance • 01/12/2021 à 13:12









(CercleFinance.com) - Aéroports de Paris (ADP) annonce qu'un groupement formé par TAV Airports (51%), membre du Groupe ADP, et Fraport (49%) vient de remporter l'appel d'offres pour le renouvellement de la concession de l'aéroport d'Antalya, en Turquie, suite à une enchère. Cette concession a pour objet la réalisation d'investissements, estimés à environ 765 millions d'euros, visant à plus que doubler les capacités actuelles de l'aéroport en contrepartie du droit de l'exploiter pendant 25 ans, du 1er janvier 2027 au 31 décembre 2051. Le loyer total de la concession dû est de 7,25 milliards d'euros (hors TVA). La redevance de service sera de 17 euros par passager international au départ et de trois euros par passager domestique au départ pendant la nouvelle période de concession.

