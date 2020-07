Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client ADP : amendement à l'accord pour investir dans GMR Airports Cercle Finance • 08/07/2020 à 07:23









(CercleFinance.com) - Aéroports de Paris indique réaliser la deuxième partie de sa prise de participation de 49% dans GMR Airports dans des conditions révisées par rapport à l'accord signé en février dernier, afin de prendre en compte l'impact de la pandémie de Covid-19. Aux termes de cet amendement, le montant payé au closing de la deuxième étape de l'opération -étape portant sur une tranche de 24,01% de GMR Airports- est réduit de 126 millions d'euros par rapport au montant prévu initialement de 658 millions. Cette deuxième tranche est désormais structurée en un montant ferme payé immédiatement pour 532 millions d'euros et un complément de prix potentiel de 126 millions, conditionné à l'atteinte de certaines cibles de performance d'ici à 2024.

Valeurs associées ADP Euronext Paris -2.09%