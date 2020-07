Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client ADP : affiche une perte de -543 ME au 1er semestre 2020 Cercle Finance • 27/07/2020 à 18:36









(CercleFinance.com) - Le groupe a réalisé un chiffre d'affaires consolidé en baisse de 46,5 % à 1 168 millions d'euros au 1er semestre 2020, en lien avec la crise liée au CoVid-19 avec un impact important notamment sur les activités aéronautiques et commerciales à Paris, mais également sur le chiffre d'affaires de TAV Airports et d'AIG à l'international. L'EBITDA ressort à 39 millions d'euros, en baisse de 725 millions d'euros (- 94,9 %), notamment suite à la forte baisse du chiffre d'affaires ainsi que la dépréciation de créances clients pour 63 millions d'euros. Le résultat opérationnel courant ressort à - 566 millions d'euros, en baisse de 1 019 millions d'euros. Le résultat net part du groupe à - 543 millions d'euros, en baisse de 793 millions d'euros.

Valeurs associées ADP Euronext Paris 0.00%