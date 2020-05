Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client ADP : accord pour l'acquisition de l'aéroport d'Almaty Cercle Finance • 08/05/2020 à 08:26









(CercleFinance.com) - Le groupe ADP annonce que le consortium formé par TAV Airports (dont il détient 46,12% du capital) et VPE Capital, a signé le 7 mai un accord portant sur le rachat de l'aéroport d'Almaty et des activités connexes, pour une valeur de 415 millions de dollars. La participation de TAV Airports dans le consortium ne sera pas inférieure à 75% et le transfert des parts aura lieu après la clôture de la transaction, qui devrait avoir lieu au cours des prochains mois, après réalisation des procédures légales nécessaires. L'aéroport d'Almaty, capitale économique du Kazakhstan, est le plus grand aéroport d'Asie Centrale : il a accueilli environ 6,4 millions de passagers en 2019 dont un peu moins de la moitié sur des liaisons internationales.

Valeurs associées ADP Euronext Paris +2.00%