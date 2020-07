Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client ADP : a perçu le produit de l'émission d'un emprunt Cercle Finance • 02/07/2020 à 17:55









(CercleFinance.com) - Aéroports de Paris annonce avoir perçu ce jour le produit de l'émission de l'emprunt obligataire qu'elle a lancé le 25 juin 2020. Cet emprunt comporte 2 tranches d'un montant total de 1,5 milliard d'euros. La 1ère tranche de 750 millions d'euros, porte intérêt au taux de 1,00%, émis le 2 juillet 2020 et venant à échéance le 5 janvier 2029. La 2ème tranche de 750 millions d'euros, porte intérêt au taux de 1,50%, émis le 2 juillet 2020 et venant à échéance le 2 juillet 2032.

Valeurs associées ADP Euronext Paris +3.06%