Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client ADP : a conçu les terminaux du nouvel aéroport de Chengdu Cercle Finance • 29/06/2021 à 14:12









(CercleFinance.com) - Mis en service fin juin, le nouvel aéroport international de Chengdu-Tianfu (Chine) dispose de deux terminaux, conçus par ADP, l'un accueillant principalement des vols internationaux, l'autre des vols domestiques Le groupe français avait été sélectionné dès 2015, via ADP Ingénierie, pour réaliserla conception architecturale et la planification aéroportuaire de la première phase de ce nouvel aéroport. Les deux premiers terminaux conçus par les équipes du Groupe ADP disposent d'unesuperficie totale de plus de 600 000 m²et de83 postes avions au contact. Doté de deux aérogares et de trois pistes, cet aéroport 'greenfield' dispose d'une capacité initiale de 40 millions de passagers par an qui pourrait être portée à 90 millions de passagers par an à terme, indique ADP.

Valeurs associées ADP Euronext Paris -2.97%