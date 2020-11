Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client ADP : -5% vers 109E (alors qu'Air France prend +3%) Cercle Finance • 25/11/2020 à 17:16









(CercleFinance.com) - ADP ricoche sous 119,9E et rechute de -5% vers 109E (alors qu'Air France prend +3%): gare au double top sous 116E (zénith du 8 juin) et la cassure des 105E (plancher du 12/11) validerait un scénario de sommet en tour et un retracement de 50% ramènerait le cours vers 100E.

Valeurs associées ADP Euronext Paris -4.97%