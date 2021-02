ADP : 4ème séance de hausse, les opinions des analystes

(CercleFinance.com) - Le titre enregistre une 4ème séance de hausse avec un gain de près de +12%. Le groupe a été fortement marqué par la pandémie de Covid-19 en 2020, avec un chiffre d'affaires réduit de moitié entre 2019 et 2020 (-54,5%), à 2137 ME. Dans le même temps, l'EBITDA a subi une contraction de 90,5 % passant de 1772 ME en 2019 à 168 ME en 2020.

Le groupe a enregistré donc un résultat net part du groupe à -1169 ME en 2020, loin des +588 ME de 2019, tandis que sa dette financière se creuse un peu plus, passant de 5392 ME à 7484 ME (+40,5%).

Berenberg réaffirme sa recommandation 'achat' sur Aéroports de Paris (ADP) avec un objectif de cours relevé de 110 à 115 euros, déclarant 'continuer à préférer les aéroports aux compagnies aériennes pour jouer la réouverture des voyages'.

'Le trafic devrait surperformer celui de ses pairs au cours de l'année, tandis que la progression des coûts meilleure que prévu ajoute du potentiel de hausse à court terme et réduit la consommation de trésorerie', estime le broker.

Il considère en outre que 'les reports de dépenses d'investissement à l'aéroport Charles de Gaulle rendent également le profil de trésorerie à moyen terme du groupe un peu meilleur qu'il ne l'était avant la pandémie'.

Après les résultats de l'année fiscale 2020, Credit Suisse pense toujours que les attentes consensuelles sur le trafic pour 2021 sont trop élevées.

' La direction a réduit ses orientations pour le trafic de Paris à 35-45% par rapport aux niveaux de 2019. Dans notre analyse du 28 janvier, nous avons réduit nos prévisions à 34 % par rapport aux niveaux de 2019 (37,2 millions de personnes), donc nous ne faisons pas de d'autres changements ' indique l'analyste.

' Nous avons réduit notre Profit Before Tax (PBT) 2021E de - 814 millions d'euros à - 920 millions d'euros suite aux résultats de l'exercice 2020 ' rajoute Credit Suisse. ' Notre EBITDA 2021E de 218 millions d'euros reste en dessous du consensus Visible Alpha de 515 millions d'euros '.

Crédit Suisse confirme son conseil à la vente sur la valeur avec un objectif de cours de 88 E.