ADP : -15%, efface tous ses gains depuis le 21 octobre

(CercleFinance.com) - ADP dévisse de -15% (gros 'gap' de rupture sous 146,95E), pulvérise le palier de soutien des 136E et efface tous ses gains depuis le 21 octobre (clôture à 126,2E mais incursion sous 125E en séance).

Un possible support se dessine ensuite vers 123E (ex-plancher du 14/06 et 25/07 puis ex-résistance du 4/10).





Valeurs associées ADP Euronext Paris -12.90%