ADP: +11.9 millions de passagers au mois de juillet

(CercleFinance.com) - Le groupe ADP annonce que son trafic total esten hausse de+11,9millions de passagersenjuillet2022 parrapportà juillet2021avec29,7millions de passagers accueillis dans l'ensemble du réseau d'aéroports gérés.

Ilreprésente83,7% duniveau du trafic groupe du moisdejuillet2019.



Depuis le début de l'année, le trafic du Groupe ADP est en hausse de+116,8%parrapport à 2021,à147,9millionsdepassagers, soit74,0% du niveau du trafic groupe sur la même période en 2019.



Pour Paris Aéroport, le trafic de juillet 2022 est en hausse de+ 4,0 millionsde passagers, avec9,1 millionsdepassagers accueillis. Ilreprésente 86,3 % du trafic de Paris Aéroport dumoisde juillet 2019.



Le groupe indique que dans le contexte créé par l'invasion de l'Ukraine par la Russie et les sanctions internationales prononcées à l'égard delaRussie, il suit l'évolution de la situation afin de mesurer son impact et de déterminer les conséquences àcourt, moyen etlongterme.







