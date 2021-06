ADOCIA va présenter les résultats cliniques de M1Pram

Les cinq premiers fabricants de vaccins (Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Novavax et Johnson & Johnson) devraient fortement bénéficier de cette croissance, même si des incertitudes existent sur les capacités de production. Les fabricants de traitements (Gilead, Eli Lilly et Regeneron notamment) ne devraient pas être en reste.

(AOF) - Adocia tiendra une présentation orale sur le traitement bi-hormonal M1Pram (ADO09) lors de la 81ème édition des sessions scientifiques de l'American Diabetes Association (ADA) qui se déroulera du 25 au 29 juin 2021 sous forme d'événement virtuel. Les premiers résultats clés obtenus dans le cadre de cette étude ont été publiés via un communiqué de presse en date du 15 septembre 2020. Lors de cette présentation orale, Gregory Meiffren, Directeur du Développement Clinique d'Adocia présentera l'étude et les résultats obtenus.

