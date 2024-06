Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Adocia: un directeur des opérations nommé information fournie par Cercle Finance • 04/06/2024 à 13:13









(CercleFinance.com) - Adocia annonce la nomination de Mathieu-William Gilbert au poste de directeur des opérations, après avoir été vice-président des projets stratégiques au sein des opérations commerciales internationales chez Novo Nordisk.



Auparavant, Mathieu-William Gilbert a occupé au sein du groupe de santé danois, le poste de vice-président et directeur général de six filiales d'Amérique Latine, avec la responsabilité de l'ensemble des activités sur la région.





