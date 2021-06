Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Adocia : trois nominations et une démission au conseil Cercle Finance • 02/06/2021 à 14:02









(CercleFinance.com) - Adocia annonce la nomination de trois administrateurs indépendants au conseil d'administration depuis le 21 mai, à savoir Claudia Mitchell, Katherine Bowdish et Stéphane Boissel, ainsi que la démission de Dominique Takizawa après 10 années au sein du conseil. Claudia Mitchell est en charge de la stratégie de portefeuille chez Astellas Pharma, Katherine Bowdish est présidente et PDG de PIC Therapeutics, Stéphane Boissel est président du conseil d'administration et PDG de SparingVision.

