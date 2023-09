Adocia: trésorerie de 16 millions d'euros au 31 aout 2023

(AOF) - Adocia annonce pour le 1er semestre 2023 une perte nette de 9,39 millions d’euros, contre un résultat net positif de 4,25 millions il y a un an. La biotech spécialiste des maladies métaboliques, principalement le diabète et l’obésité, affiche une position de trésorerie de 16 millions d’euros au 31 aout contre 17,4 millions au 31 décembre 2022. Le chiffre d’affaires de 1,6 million d’euros « provient essentiellement des accords de licences et de collaboration signés avec la société Tonghua Dongbao (THDB) ».

" Ce premier semestre a été marqué par une période difficile pendant laquelle nous avons dû suspendre la cotation du cours ", déclare le nouveau PDG Olivier Soula, nommé le 15 mai 2023. " Je suis ravi qu'en définitive, nous en soyons sortis plus forts en tant que compagnie et que nous ayons réussi à apurer notre dette, à renforcer notre position financière et, surtout, à franchir une étape importante vers un partenariat avec Sanofi sur le M1Pram ". " Notre priorité est maintenant de finaliser un accord de licence mondial pour M1Pram ", conclut-il.

En savoir plus sur le secteur Pharmacie

Les biotechs mises à rude épreuve

Ces sociétés pâtissent d'un cycle économique beaucoup moins favorable, qui se traduit notamment par une baisse du financement par le capital-risque des start-up. Ces entreprises sont donc obligées de mener des plans de licenciement. A cela s'ajoute un cadre réglementaire bien plus contraint. D'abord, aux Etats-Unis, les mesures liées à l'Inflation Reduction Act (IRA) pourraient avoir un fort impact sur les marges des intervenants. En effet, à partir de 2026, le programme fédéral Medicare va pouvoir renégocier le prix des médicaments commercialisés depuis neuf ans (chimiques) ou 13 ans (biologiques), avec des rabais qui pourraient aller de 35 à 60 % pour les biotechs. De même, en Europe, avec la nouvelle réglementation du médicament présentée à Bruxelles en avril, la durée de protection d'un brevet va être réduite si le traitement innovant n'est pas commercialisé dans tous les pays-membres sous deux ans.