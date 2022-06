Adocia : résultats positifs d'une étude de phase II

(AOF) - Mardi soir, Adocia a annoncé la publication des résultats positifs de l'étude clinique de phase II de M1 Pram, menée chez 71 patients diabétiques de type I. L'objectif principal de l'essai– une perte de poids significative - est atteint et les patients soulignent par ailleurs un très fort impact sur la régulation de leur appétit, par rapport au traitement avec l'insuline seule, indique la biotech française.

M1 Pram est le premier et le seul produit combinant une insuline et un analogue de l'amyline (pramlintide), aujourd'hui en développement.

La majorité des diabétiques de type 1 sont confrontés à des problèmes de surpoids et ne peuvent bénéficier des traitements les plus récents (tirzepatide, GLP1), réservés aux diabétiques de type II, a rappelé Adocia.

LEXIQUE

Essais cliniques (Phases I, II, III)

Phase I : test de la molécule à petite échelle sur les humains pour évaluer sa sécurité, sa tolérance, ses propriétés métaboliques et pharmacologiques. Phase II : évaluation de la tolérance et de l'efficacité sur plusieurs centaines de patients pour identifier les effets secondaires. Phase III : évaluation du rapport bénéfice / risque global auprès de plusieurs milliers de patients.

