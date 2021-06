ADOCIA renforce son conseil avec la nomination de trois nouveaux membres indépendants

(AOF) - Mardi soir, Adocia a nommé trois administrateurs indépendants au conseil d'administration. Les personnes nommées : Claudia Mitchell, Katherine Bowdish et Stéphane Boissel ont rejoint le conseil à compter du 21 mai 2021. En parallèle, Dominique Takizawa a décidé de démissionner après 10 années de contribution au sein du conseil d'administration.

"Nous sommes heureux d'accueillir trois personnes de grand talent, au moment où Adocia progresse vers les phases finales de développement pour des produits clés à base d'insuline, tout en continuant à innover avec de nouvelles approches dans la thérapie cellulaire et l'obésité", a déclaré Gérard Soula, PDG et Président du conseil d'administration d'Adocia. "Au nom de tous les membres du conseil d'administration, je tiens à remercier chaleureusement Dominique Takizawa pour son engagement et son expertise."

D'excellentes perspectives pour le secteur

Selon Moody's le chiffre d'affaires du secteur devrait progresser de 4 à 6 % en 2021, contre 2 à 4 % prévus initialement.

Les cinq premiers fabricants de vaccins (Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Novavax et Johnson & Johnson) devraient fortement bénéficier de cette croissance, même si des incertitudes existent sur les capacités de production. Les fabricants de traitements (Gilead, Eli Lilly et Regeneron notamment) ne devraient pas être en reste.

A côté des opportunités existent également des menaces au rang desquelles figurent les baisses de prix potentielles, en particulier aux États-Unis, premier marché mondial. La montée en puissance des biosimilaires (génériques des médicaments biologiques) devrait également contribuer à tirer les prix vers le bas.