Adocia publie des résultats semestriels solides

(AOF) - Adocia, société biopharmaceutique au stade clinique spécialisée dans la recherche et le développement de solutions thérapeutiques innovantes pour le traitement du diabète et d’autres maladies métaboliques, a dévoilé ses résultats financiers au titre du premier semestre 2022. Son résultat net fait apparaître un bénéfice de 4,25 millions d'euros contre une perte de 10,6 millions d'euros un an auparavant. Le chiffre d'affaires semestriel ressort à 7,3 millions d'euros contre 0,4 million d'euros un an plus tôt.

Des performances permises après la réalisation d'étapes majeures avec son partenaire industriel Tonghua Dongbao.

La position de trésorerie s'est renforcée à 23,9 millions d'euros contre 15,2 millions d'euros au 31 décembre 2021.

" Sur le plan financier, nous avons réalisé une très belle opération avec la cession de notre bâtiment et l'encaissement en mars 2022 de 19 millions d'euros, immédiatement disponibles pour développer nos innovations ", a commenté Valérie Danaguezian, Directeur Financier.

Qui ajoute : "Ce premier semestre a également été marqué par l'encaissement du premier paiement d'étape prévu au contrat signé en 2018 avec Tonghua Dongbao pour le développement de BC Lispro. Au-delà de l'impact significatif sur notre trésorerie (4,2 millions d'euros), cette avancée majeure nous permet une meilleure visibilité des prochaines étapes et de leur impact sur notre plan à 3 ans".

