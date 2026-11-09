ADOCIA présentera des données précliniques sur sa plateforme AdoXLong™ à ObesityWeek® 2026

18h00 CET - Adocia (Euronext Paris : FR0011184241 – ADOC, la « Société »), société biopharmaceutique au stade clinique spécialisée dans la recherche et le développement de solutions thérapeutiques innovantes pour le traitement des maladies métaboliques, notamment le diabète l’obésité, annonce aujourd’hui que les dernières données précliniques concernant sa plateforme AdoXLong™ seront présentées sous forme de poster lors du congrès ObesityWeek® 2026, qui se tiendra à Washington, aux États-Unis, du 14 au 17 novembre 2026.
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