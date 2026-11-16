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ADOCIA présente des données précliniques à l’ObesityWeek 2026® confirmant le potentiel d’AdoXLong™ pour des injections mensuelles de peptides
information fournie par Boursorama CP 16/11/2026 à 07:30

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• Principaux résultats sur AdoXLong™ appliqué au sémaglutide présentés lors de l’ObesityWeek® :
o Extension de la durée de circulation chez le cochon, compatible avec une administration mensuelle chez l’Homme
o Perte de poids sur 26 jours comparable à celle obtenue avec la référence sémaglutide chez des rats obèses avec un effet dose-dépendant
• Nouveaux résultats in vitro positifs sur AdoXLong™ appliqué au rétatrutide

7h30 CET - Adocia (Euronext Paris : FR0011184241 – ADOC, la « Société »), société biopharmaceutique au stade clinique spécialisée dans la recherche et le développement de solutions thérapeutiques innovantes pour le traitement des maladies métaboliques, notamment le diabète et l’obésité, annonce aujourd’hui la présentation sous forme de poster des données précliniques sur sa plateforme AdoXLong™ appliquée au sémaglutide, AdoXL Sema, lors du congrès ObesityWeek® 2026, qui se tient à Washington, aux États-Unis, du 14 au 17 novembre 2026.

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