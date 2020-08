Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Adocia : obtient un PGE de 7 millions d'euros Cercle Finance • 18/08/2020 à 18:16









(CercleFinance.com) - Adocia annonce ce soir avoir reçu l'approbation de BNP, HSBC, LCL et Bpifrance, qui lui ont accordé un financement non dilutif sous forme de prêt garanti par l'Etat (PGE) d'un montant total de 7 millions d'euros. 'Dans ce contexte, nous sommes ravis que notre partenaire IPF Partners contribue également à soutenir la société en acceptant de réaménager les échéances de sa dette à hauteur de 2 millions d'euros', commente Valérie Danaguezian, Directeur Financier d'Adocia. 'Ces deux opérations renforcent notre trésorerie de 9 millions d'euros, ce qui nous permet d'accélérer le programme clinique prévu dans notre plan opérationnel.'

Valeurs associées ADOCIA Euronext Paris +1.22%