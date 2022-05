Adocia: les trimestriels accueillis sans enthousiasme information fournie par Cercle Finance • 19/05/2022 à 12:22

(CercleFinance.com) - Adocia recule de près de 3% jeudi à la Bourse de Paris après avoir dévoilé ses chiffres d'activité de premier trimestre et fait le point sur ses activités.



La société de biotechnologie, spécialisée dans le diabète et l'obésité, indique que ses revenus se sont montés à 580.000 euros sur les trois premiers mois de l'année, contre 115.000 euros un an plus tôt.



L'entreprise souligne que son chiffre d'affaires provient pour l'essentiel de ses accords de licence et de collaboration avec le chinois Tonghua Dongbao en vue de la commercialisation de ses composés BioChaperone Lispro et BioChaperone Combo en Chine et en Asie.



Au 31 mars, sa position de trésorerie atteignait 25,3 millions d'euros, dopée par un encaissement de 19 millions d'euros dans le cadre de la vente de son bâtiment situé à Lyon.



Cette opération immobilière s'est accompagnée de la signature concomitante d'un bail de 12 ans ferme renouvelable.



A la Bourse de Paris, le titre Adocia perdait 2,7% suite à cette publication trimestrielle.