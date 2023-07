Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Adocia: les opérations de refinancement sont bouclées information fournie par Cercle Finance • 26/07/2023 à 12:14









(CercleFinance.com) - Adocia bondit de plus de 18% mercredi à la Bourse de Paris après avoir réussi à se refinancer et à apurer sa dette à travers toute une série d'opérations.



La société de biotechnologie indique avoir conclu un financement de 10 millions d'euros, composé de cinq millions d'euros via l'émission d'actions nouvelles notamment réservées à Bpifrance et Gérard Soula, l'un des fondateurs de l'entreprise.



Les cinq millions d'euros restants proviennent de l'émission d'obligations convertibles émises au bénéfice d'investisseurs européens, dont Vester Finance



En tenant compte de l'encaissement des 10 millions d'euros liés à la signature de l'accord d'exclusivité avec Sanofi, Adocia dit désormais disposer de près de 20 millions d'euros, ce qui va lui permettre de réaliser son plan de développement.



La biotech explique vouloir focaliser ses efforts financiers sur ses deux projets prioritaires, à savoir M1Pram (traitement de l'obésité) et AdoShell (un biomatériau synthétique immunoprotecteur pour la greffe de cellules).



Ses dettes financières nettes s'élevaient, elles, à 19,6 millions d'euros à fin juin 2023 contre 24,1 millions d'euros au 31 décembre 2022.





