Adocia: lancement de trois études dans le diabète information fournie par Cercle Finance • 11/04/2022 à 11:36

(CercleFinance.com) - Adocia a annoncé lundi le lancement de trois études cliniques auprès des patients diabétiques avec sa combinaison de deux insulines de référence.



La société biopharmaceutique dit avoir obtenu l'autorisation des autorités réglementaires chinoises et allemandes pour la conduite de ces trois essais concernant sa plateforme propriétaire BioChaperone Combo (BC Combo).



Ces études, qui seront menées en Allemagne et entièrement financées par le groupe industriel chinois Tonghua Dongbao et donc sans impact de trésorerie pour Adocia, doivent servir de tremplin à l'entrée en phase III du composé.



BC Combo est une combinaison dérivée de l'insuline rapide Humalog et de l'insuline lente Lantus, censée offrir aux patients diabétiques une meilleure régulation de leur glycémie par rapport aux insulines premix très utilisées aujourd'hui.



A noter que la Chine est actuellement le pays qui compte le plus grand nombre de personnes atteintes de diabète avec plus de 140 millions de patients, soit une personne sur 10.