Adocia lance de trois études cliniques

(AOF) - Adocia a lancé trois études cliniques auprès de patients diabétiques, en Allemagne, avec son produit BC Combo. BC Combo est une combinaison innovante de l'insuline rapide Lispro (Humalog) et de l'insuline lente Glargine (Lantus). Elle offre aux patients diabétiques une meilleure régulation de leur glycémie par rapport aux insulines premix aujourd'hui très utilisées, dans le monde. Ces études, entièrement financées par le groupe industriel chinois Tonghua Dongbao, serviront à l'entrée en phase III de BC Combo.

Ces études cliniques menées en Allemagne alimenteront le dossier de demande d'entrée en Phase 3 en Chine.

BioChaperone Combo cible le marché des insulines prémix qui représente 65% des volumes d'insulines utilisées en Chine.

L'accord sur le BioChaperone Combo prévoit le paiement à Adocia d'un montant maximum de 50 millions de dollars sous réserve du franchissement de futures étapes de développement et des royalties à deux chiffres sur les ventes réalisées par Tonghua Dongbao.

LEXIQUE

Essais cliniques (Phases I, II, III)

Phase I : test de la molécule à petite échelle sur les humains pour évaluer sa sécurité, sa tolérance, ses propriétés métaboliques et pharmacologiques. Phase II : évaluation de la tolérance et de l'efficacité sur plusieurs centaines de patients pour identifier les effets secondaires. Phase III : évaluation du rapport bénéfice / risque global auprès de plusieurs milliers de patients.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Coup d'accélérateur pour la pharmacie française

A l'issue d'un récent CSIS, les autorités françaises ont annoncé un montant de crédits (7 milliards d'euros) jamais atteint : 1,5 milliard pour la recherche hospitalo-universitaire, 2 milliards d'investissement en santé via bpi france, 1,5 milliard d'aides à la relocalisation de projets industriels, et 2 milliards pour renforcer l'investissement dans trois filières d'avenir (la bioproduction, la médecine numérique, et la préparation aux pandémies). Par ailleurs la croissance annuelle des dépenses de médicaments remboursées par l'Assurance-maladie sera de 2,4%, ce qui devrait générer une croissance d'au moins 0,5% du chiffre d'affaires des laboratoires,

Surtout, la procédure normale de commercialisation des médicaments va être accélérée (jusqu'à 500 jours gagnés) si le service médical rendu est suffisant.