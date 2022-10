Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Adocia: la CDC détient moins de 15% des DDV information fournie par Cercle Finance • 20/10/2022 à 17:09









(CercleFinance.com) - La Caisse des dépôts et consignations (CDC) a déclaré avoir franchi en baisse, le 13 octobre 2022, indirectement, par l'intermédiaire de la société Bpifrance Investissement, laquelle agit pour le compte des fonds Innobio et BioAM 1B C2 dont elle assure la gestion, le seuil de 15% des droits de vote de la société Adocia et détenir 875 711 actions Adocia représentant 1 660 068 droits de vote, soit 10,48% du capital et 14,88% des droits de vote de cette société.



Ce franchissement de seuil résulte d'une augmentation du nombre total de droits de vote de la société Adocia. À cette occasion, la société Bpifrance Investissement a déclaré avoir franchi en baisse le même seuil.





