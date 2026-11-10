Adocia flambe, portée par l'espoir d'une injection mensuelle

L'action de la biotech lyonnaise grimpe près de 30% mardi en milieu d'après-midi après l'annonce de nouveaux résultats à venir sur sa technologie AdoXLong. Celle-ci vise à remplacer les injections hebdomadaires contre l'obésité et le diabète par une injection mensuelle. Stifel juge les premiers essais encourageants et recommande toujours l'achat du titre.

Adocia poursuit ses travaux pour prolonger l'action des traitements contre l'obésité et le diabète. La société lyonnaise a annoncé lundi soir qu'elle présenterait de nouvelles données le 14 novembre au congrès ObesityWeek, à Washington. Sa technologie AdoXLong vise à ralentir l'élimination du médicament par l'organisme. L'objectif est de réduire le nombre d'injections pour faciliter le suivi du traitement.

Dans une note publiée mardi, le bureau d'études Stifel juge les premiers résultats encourageants. Chez le rat, une version du sémaglutide modifiée avec AdoXLong met environ 3,5 fois plus de temps que la molécule d'origine à voir sa concentration diminuer de moitié. Les essais en laboratoire montrent aussi qu'elle reste active sur sa cible biologique.

Le passage à l'humain sera décisif

La présentation du 14 novembre doit apporter de nouvelles données chez l'animal. La possibilité d'une injection mensuelle chez l'humain reste, elle, à démontrer. "Des études supplémentaires sur le comportement du médicament dans l'organisme et des avancées vers les essais chez l'humain seront nécessaires pour déterminer si l'objectif d'une administration mensuelle est réalisable", souligne le bureau d'études.

Adocia souhaite également appliquer sa technologie à d'autres molécules et rapporte de premiers résultats positifs en laboratoire avec le rétatrutide.

Stifel recommande l'achat avec un objectif de cours de 9 euros par action, soit un potentiel de hausse d'environ 196% par rapport au cours de clôture de lundi (3,04 euros). Suite à cette annonce, l'action Adocia flambe en bourse ce mardi. A 15h54, elle gagnait 29,54%, à 3,938 EUR.