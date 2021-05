ADOCIA étend ses développements cliniques à l'obésité

(AOF) - Adocia a déposé trois familles de brevets pour le traitement de maladies métabolique dont l'obésité, mais également le NASH (Stéato-Hépatite Non Alcoolique), le diabète de type 2 et les maladies neuro-dégénératives. Ces brevets portent sur des combinaisons d'hormones à courte durée d'action administrées au moyen d'une pompe. Les premiers résultats précliniques obtenus sur souris obèses avec une combinaison glucagon-exenatide (BioChaperone GluExe) montrent une perte de poids de 25% contre 15% pour l'exenatide seul après 14 jours de traitement.

Une seconde combinaison pramlintide-exenatide (PramExe) actuellement à l'étude présente également des propriétés prometteuses. Les pompes utilisées pour l'administration de ces produits sont les pompes commercialisées pour les traitements à l'insuline et en particulier les patch-pompes plus simples, ergonomiques et adaptées à cet usage. Le patient peut ajuster la dose maximale qu'il est en mesure de tolérer et ainsi optimiser la balance bénéfice/risque.

" Nous voulons établir un nouveau paradigme thérapeutique pour les maladies chroniques telle que l'obésité en offrant au patient la possibilité de mieux contrôler son traitement ", explique Gérard Soula, Président Directeur Général d'Adocia. " Notre vision est celle d'un patient qui maîtrise sa maladie. Le patient peut moduler la dose en temps réel à l'aide des pompes modernes et des objets connectés permettant une meilleure adhérence au long cours du traitement. C'est le sens de l'histoire, la médecine personnalisée et l'autonomisation du patient. "

