Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Adocia: essai préclinique concluant dans le diabète information fournie par Cercle Finance • 07/09/2022 à 10:02









(CercleFinance.com) - Adocia a annoncé mercredi la réussite d'une première preuve de concept préclinique dans le cadre d'un essai portant sur le traitement du diabète de type 1 par thérapie cellulaire.



La société biopharmaceutique indique être parvenu à rétablir grâce à 'AdoShell Islets', son biomatériau de synthèse immunoprotecteur, un équilibre glycémique chez un rat diabétique immunocompétent sans insuline, ni immunosuppresseur, durant une étude de 132 jours.



Cité dans un communiqué, le Dr. Karim Bouzakri, directeur du Centre Européen d'Etude du Diabète (CEED) évoque des résultats 'remarquables' obtenus dans le cadre d'une 'première mondiale'.



Gérard Soula, le PDG d'Adocia, explique que ce procédé vise à utiliser les cellules de donneurs afin de mettre un traitement à disposition des patients diabétiques les plus sévères.



AdoShell Islets doit maintenant être évalué dans le courant du quatrième trimestre sur un porc diabétique.



Ces annonces étaient accueillies favorablement mercredi matin à la Bourse de Paris, où l'action Adocia grimpait de 8% dans les premiers échanges.





Valeurs associées ADOCIA Euronext Paris +5.78%