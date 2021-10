Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Adocia : essai de Phase 3 de BC Lisproe en Chine information fournie par Cercle Finance • 14/10/2021 à 10:13









(CercleFinance.com) - Adocia annonce que son partenaire Tonghua Dongbao Pharmaceutical a reçu l'autorisation du centre d'évaluation des médicaments (CDE) de l'administration nationale chinoise des produits médicaux (NMPA) pour réaliser l'essai de Phase 3 de BioChaperone Lispro. Il s'agit d'une insuline ultra-rapide pour le traitement du diabète de type 1 et de type 2. L'entrée du premier patient dans l'essai déclenchera un paiement d'étape en faveur d'Adocia. Adocia a accordé une licence pour BioChaperone (BC) Lispro à Tonghua Dongbao, qui est responsable du développement clinique, de la fabrication, de l'enregistrement et des futures opérations commerciales en Chine et dans d'autres territoires asiatiques. Le montant total de l'accord pourrait atteindre 45 millions de dollars (incluant 10 millions de dollars reçus à la signature) et des redevances à deux chiffres. Adocia est également à la recherche d'autres partenaires pour le développement et la commercialisation de BC Lispro aux Etats-Unis et en Europe.

