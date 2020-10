ADOCIA en hausse après son point d'activité

(AOF) - Adocia progresse de 1,58% à 7,72 euros malgré la publication d'un chiffre d'affaires trimestriel dégradé. Au troisième trimestre, la biotech spécialisée dans le traitement du diabète a accusé un repli de 66% de son chiffre d'affaires à 59 000 euros. Il s provient essentiellement, comme l'an passé, des accords de licences signés avec la société Tonghua Dongbao (THDB) fin avril 2018, pour le développement, la production et la commercialisation de BioChaperone Lispro et BioChaperone Combo en Chine et dans d'autres territoires d'Asie et du Moyen-Orient.

Sur neuf mois, le chiffre d'affaires ressort à 682 000 euros, en baisse de 65%. Il reflète l'avancement des prestations de services de recherche et développement fournies par Adocia dans le cadre du transfert et du développement des produits.

Avec l'obtention, en août 2020, d'un Prêt Garanti par l'Etat (PGE) d'un montant de 7 millions d'euros, la trésorerie de la société s'élève à 35,5 millions d'euros à fin septembre 2020, comparée à 43,7 millions d'euros au 1er janvier 2020.

La consommation de trésorerie pour les neuf premiers mois de l'année s'élève à 8,2 millions d'euros. Retraitée du PGE, elle se situe à 15,2 millions d'euros à comparer à 16,2 millions d'euros l'an dernier sur la même période et à périmètre comparable. La diminution de 1 million d'euros s'explique principalement par une diminution de certaines dépenses dans le contexte actuel d'épidémie mondiale.

