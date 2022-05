Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Adocia: dernière phase d'essais pour l'insuline ultra-rapide information fournie par Cercle Finance • 09/05/2022 à 09:51









(CercleFinance.com) - Adocia a annoncé lundi le lancement d'un essai de phase III sur son insuline ultra-rapide, un projet mené en partenariat avec le groupe Tonghua Dongbao, premier producteur chinois d'insuline.



Un premier patient a maintenant été dosé dans le cadre de ce vaste programme, qui doit inclure un total d'environ 1300 patients atteints de diabète de type 1 et 2 à travers deux études conduites dans 100 centres cliniques à travers la Chine.



Cette étape de développement va déclencher le paiement de cinq millions de dollars par Tonghua Dongbao à Adocia, conformément à l'accord de licence conclu en 2018.



Des paiements supplémentaires pour un montant maximal de 30 millions de dollars sont conditionnés aux franchissements de futures étapes de développement, jusqu'à l'enregistrement du produit.



Développée par Adocia, la solution BioChaperone Lispro combine la technologie propriétaire BioChaperone d'Adocia à l'insuline rapide leader du marché, c'est-à-dire Humalog d'Eli Lilly.



Cotée à la Bourse de Paris, l'action Adocia progressait de 5,5% lundi matin suite à ces annonces.





