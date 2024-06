Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Adocia : décroche de -9% sous les 7,1E information fournie par Cercle Finance • 24/06/2024 à 15:09









(CercleFinance.com) - Adocia décroche de -9% sous les 7,1E et semble bien parti pour retracer le support des 6,50E du 26 septembre dernier.

Le titre pourrait s'en aller combler dans la foulée le 'gap' des 5,06E du 25 juillet 2023.





Valeurs associées ADOCIA 7,07 EUR Euronext Paris -7,34%