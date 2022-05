Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Adocia: début d'une étude pour BioChaperone Combo information fournie par Cercle Finance • 18/05/2022 à 15:50









(CercleFinance.com) - Adocia grimpe de 6% après l'annonce par la société biopharmaceutique d'un premier sujet traité avec BioChaperone Combo dans l'essai clinique CT046, l'une des trois études financées par Tonghua Dongbao et menées par Adocia en Allemagne.



CT046 évalue la pharmacodynamie de BioChaperone Combo en comparaison à Humalog Mix25 et aux injections simultanées d'Humalog et de Lantus chez des volontaires sains chinois. Des résultats préliminaires sont attendus au premier trimestre 2023.



Selon l'accord de licence avec Tonghua Dongbao, Adocia a reçu un paiement initial de 40 millions de dollars et peut prétendre à des paiements d'étape pouvant atteindre 50 millions, ainsi qu'à des redevances à deux chiffres sur les ventes futures du produit en Chine.





