(CercleFinance.com) - Adocia annonce une levée de fonds de 2 millions d'euros auprès de ses deux actionnaires principaux et un membre de sa Direction, ainsi que la signature d'une ligne de financement en fonds propres avec Vester Finance.



Ces opérations de financement ont pour objectif de renforcer la position de trésorerie à court terme de 3 millions d'euros dans l'attente de la signature de contrats de partenariats et de la réception des paiements d'étapes de Tonghua Dongbao.



La Société dispose à ce jour d'une position de trésorerie de 8,1 millions d'euros qui lui permet de financer ses activités jusqu'en août 2024, sans tenir compte du produit de cette opération de financement et de revenus de partenariats existants ou futurs.



Avec une trésorerie renforcée de 3 millions d'euros reçus à la signature de cette opération, l'horizon de trésorerie de la société est étendu à novembre 2024 et porté jusqu'au troisième trimestre 2025 en tenant compte de l'utilisation de l'intégralité du PACEO.



' La Société est toujours en négociation exclusive avec Sanofi en vue d'un partenariat mondial sur M1Pram, et attend deux paiements d'étapes de 10 millions de dollars chacun, sur le second semestre 2024, liés à l'avancée de ses deux projets BioChaperone® Lispro et BioChaperone® Combo en partenariat avec Tonghua Dongbao ' indique la direction.





