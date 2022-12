Adocia annonce les résultats positifs d’une étude sur BioChaperone Lispro

(AOF) - Adocia, société biopharmaceutique au stade clinique spécialisée dans la recherche et le développement de solutions thérapeutiques innovantes pour le traitement du diabète et d'autres maladies métaboliques, annonce aujourd'hui de nouveaux résultats positifs pour l'insuline BioChaperone Lispro (appelée THDB0206 en Chine) avec son partenaire Tonghua Dongbao. BioChaperone Lispro a été comparée à Humalog (insuline lispro) et les propriétés pharmacocinétiques et pharmacodynamiques de BioChaperone Lispro étaient significativement plus rapides.

Par ailleurs, BioChaperone Lispro a confirmé son bon profil de tolérance et de sécurité.

" Ces résultats démontrent une fois de plus la robustesse de notre technologie et les avantages de notre produit par rapport à l'insuline rapide la plus utilisée dans le monde ", a déclaré Olivier Soula, Directeur Général Délégué d'Adocia. " Nous remercions notre partenaire Tonghua Dongbao pour sa rigueur dans l'exécution du plan de développement clinique et notamment des études de Phase 3 actuellement en cours ".

Conduite en parallèle des Phases 3, cette étude de Phase 1 consistait en un essai randomisé, contrôlé, ouvert et croisé afin d'évaluer la pharmacocinétique et la pharmacodynamique d'une dose unique de BioChaperone Lispro chez des volontaires sains chinois. L'objectif principal de cette étude était d'évaluer l'absorption ainsi que l'action pharmacodynamique plus rapides de BioChaperone Lispro en comparaison à une injection de l'insuline lispro.

Adocia a licencié BioChaperone Lispro à Tonghua Dongbao pour la Chine et d'autres territoires asiatiques qui représentent 200 millions de personnes souffrant de diabète et dont on estime que 20 millions utilisent de l'insuline quotidiennement pour survivre.

En 2021, le marché chinois de l'insuline représentait plus de 5 milliards de dollars.

