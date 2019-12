Adocia annonce la souscription de la seconde tranche de la ligne de financement obtenue auprès d'IPF Partners, confortant ainsi sa position de trésorerie à plus de 45 millions d'euros à date

o La ligne de financement souscrite auprès d'IPF Partners en octobre 2019 portait sur un montant maximum de 15 millions d'euros, divisé en deux tranches égaleso La première tranche de 7,5 millions d'euros avait été souscrite dès la signature du contrat le 11 octobre 2019o La seconde tranche souscrite par Adocia porte sur un montant de 7,5 millions d'eurosLyon, le 11 décembre 2019 - 18h00 CET - Adocia (Euronext Paris : FR0011184241 - ADOC), la société biopharmaceutique au stade clinique spécialisée dans le développement de formulations innovantes de protéines et de peptides pour le traitement du diabète et d'autres maladies métaboliques, annonce aujourd'hui la souscription de la seconde tranche de la ligne de financement obtenue auprès d'IPF Partners le 11 octobre 2019. Les fonds levés sont destinés à financer le développement du portefeuille de la Société et, plus particulièrement, les études cliniques.La position de trésorerie d'Adocia à date, après tirage de cette seconde tranche, s'élève à plus de 45 millions d'euros.