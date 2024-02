Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Adocia : -17% en 1 semaine, cassure des 9,75E information fournie par Cercle Finance • 06/02/2024 à 10:31









(CercleFinance.com) - Adocia ricoche sous 11,62E et rechute de -17% en 1 semaine, ce qui débouche sur la cassure du support des 9,75E.

Ce signal baissier devrait déboucher sur le re-test du support des 7,94E du 12 décembre dernier.





