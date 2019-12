Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Adobe : résultats trimestriels supérieurs aux attentes Cercle Finance • 13/12/2019 à 15:33









(CercleFinance.com) - L'éditeur de logiciels d'édition Adobe a publié cette nuit des résultats trimestriels supérieurs aux attentes, marqués notamment par un bénéfice net de 851,9 millions de dollars, contre 678,2 millions au T4 2018. Hors éléments exceptionnels, le bénéfice par action ressort à 2,29 dollars, pour un chiffre d'affaires en hausse de +21% à près de 3 milliards de dollars. Sur son prochain exercice, Adobe indique viser un chiffre d'affaires de 13,15 milliards de dollars, pour un BPA ajusté de 9,75 dollars.

