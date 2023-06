Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Adobe: relèvement des objectifs annuels information fournie par Cercle Finance • 16/06/2023 à 13:07

(CercleFinance.com) - A l'occasion de ses trimestriels, Adobe a fait part jeudi soir d'un relèvement de ses objectifs annuels, l'éditeur de logiciels visant désormais un BPA ajusté (non GAAP) entre 15,65 et 15,75 dollars et un chiffre d'affaires entre 19,25 et 19,35 milliards.



Sur son deuxième trimestre comptable, le groupe a engrangé un BPA ajusté de 3,91 dollars et un profit d'exploitation ajusté de 2,18 milliards de dollars, pour un chiffre d'affaires de 4,82 milliards, en croissance de 10% (+13% à devises constantes).



'L'innovation révolutionnaire d'Adobe nous positionne pour mener la nouvelle ère de l'IA générative grâce à nos riches ensembles de données, nos modèles de fondation et nos interfaces produits omniprésentes', commente son PDG Shantanu Narayen.